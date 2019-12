Scomparso da stamattina da Adro, si cerca Marco Benedetti. L’adrense era stato avvistato in viale Cesare Battisti a Rovato, nei pressi della stazione, ma poi di lui si sono perse le tracce.

AGGIORNAMENTO: Rintracciato Bianchetti: si era allontanato volontariamente

Non si hanno sue notizie da questa mattina, martedì, quando si è allontanato da casa a piedi, partendo da Adro. I familiari di Marco Benedetti hanno fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Adro dopo che l’uomo non ha fatto ritorno a casa e la preoccupazione è aumentata in quanto non hanno più avuto sue notizie. Quando è uscito di casa indossava un paio di jeans, scarpe Nike nere, un giubbotto in pelle nero e aveva un berretto in testa.

Una donna ha affermato di averlo visto a Rovato, in viale Cesare Battisti, nei pressi della stazione. Ma poi di lui si sono perse le tracce. I carabinieri stanno indagando per cercare di risalire ai suoi spostamenti e rintracciarlo.

Chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili per le ricerche può contattare i familiari allo 0307356317 o i carabinieri di Adro (0307356633) o Chiari (0307013500).

