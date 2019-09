Sono scattate da circa una settimana le ricerche da parte delle Forze dell’Ordine

Scomparsa una giovane donna conosciuta a Pontevico

Da giorni si sta cercando Romina Pezzotta, la 35enne che lo scorso giovedì dopo aver fatto visita alla mamma residente a Trescore Balneario, ha fatto perdere le proprie tracce, raccontando alla stessa che avrebbe lasciato l’auto a Bergamo e dicendo che sarebbe rientrata a casa in treno.

Al momento della scomparsa la giovane donna, alta circa un metro e sessanta, con capelli e occhi castani e un neo sulla guancia, indossava giubbino di jeans con perline, abito nero e scarpe bianche (come da foto allegata tratta dal suo profilo Facebook).

Conosciuta a Pontevico

Romina Pezzotta era conosciuta a Pontevico, dove era arrivata qualche anno fa a risiedere con il marito e le due figlie.

Alcuni conoscenti affermano che da diversi mesi non la si vedeva più in paese e di conseguenza non sapevano se fosse ancora una loro concittadina. Dalle prime informazioni raccolte pare che la sua residenza infatti non sia più nel Comune bassaiolo.

Chiunque l’abbia vista può fornire informazioni alle forze dell’ordine.

