Sciopero alla Cobo di Bagnolo

I dipendenti della Cobo di Bagnolo Mella, così come quelli di Leno, hanno deciso di fermare il lavoro. Uno sciopero che era cominciato in parte ieri, mentre invece oggi sta riguardando l’intero orario lavorativo. I dipendenti, dopo tentativi di trattativa con l’azienda, hanno deciso di scioperare (e sarà così anche domani) per portare avanti le loro richieste di rinnovo del contratto aziendale, scaduto ormai alla fine del 2018.

