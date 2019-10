Ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante l’incidente avvenuto giovedì mattina sulla Sp19 a Travagliato. Lo schianto è avvenuto allo svincolo con Ospitaletto.

Schianto sulla Sp19

Ad avere la peggio la giovane, classe 1995, che viaggiava sull’auto. E’ stata trasportata all’ospedale di Chiari, ma le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. La chiamata ai soccorsi, infatti, era partita in codice rosso ma alla fine si è rivelato un verde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Chiari per i rilievi.

