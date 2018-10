Schianto sulla 668, le salme di Mihai Mariutei e Claudia Martin tornano in Romania.

L’ultimo saluto

L’ultimo saluto alle due giovani vittime del fatale incidente di mercoledì sarà in Romania, Paese di provenienza del 34enne e della 26enne. La salma della giovane, che da poco tempo abitava a Ghedi, partirà sabato mattina dalla camera mortuaria dell’Ospedale di Montichiari. Mentre la salma di Mihai tornerà a Manerbio, nella sua abitazione di via Palestro 76 d, tra le 17 e le 19 di oggi, venerdì 26 ottobre, per tutti coloro che vorranno salutarlo per l’ultima volta. L’articolo completo in edicola con ManerbioWeek, MontichiariWeek, GardaWeek.