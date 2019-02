Schianto in piazza Libertà: il travagliatese 57enne che ieri sera ha mandato in ospedale una 24enne residente in città è stato denunciato per lesioni gravi.

Schianto in piazza: ubriaco al volante denunciato per lesioni gravi

E’ stato denunciato per lesioni gravi, guida in stato di ebbrezza e velocità non commisurata allo stato della strada. Il travagliatese 57enne che ieri sera, martedì, non si è fermato allo stop di piazza Libertà mentre proveniva a tutta velocità da via Napoleone (il limite è fissato a 50 chilometri orari) era ubriaco. Non si è fermato allo stop e ha preso in pieno l’auto di una 24enne residente in città che proveniva dalla sua sinistra.

Prognosi di oltre 40 giorni

La giovane travagliatese stava guidando in tranquillità e mai si sarebbe aspettata che l’auto del concittadino la centrasse. La macchina della ragazza, dopo lo schianto, è finita contro uno dei pali della luce che circondano la statua del cavallo. Immediatamente sono arrivati sul posto i soccorritori della Croce Azzurra di Travagliato e della Croce Verde di Ospitaletto e i due feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo. La prognosi della giovane supera i 40 giorni e, oltre alla denucia, al travagliatese è saltata la patente. Sul posto per i rilievi la Stradale di Montichiari, mentre la Polizia Locale di Travagliato ha fornito le immagini delle telecamere comunali.

