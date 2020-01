Schianto in galleria Covelo: un veicolo è finito contro un ostacolo sulla sp510. Si segnalano code e rallentamenti da Pilzone in direzione Brescia e Iseo.

Aggiornamento delle 15.10

A restare coinvolta nello schianto è stata una donna di 61 anni. Stando agli aggiornamenti forniti dalla centrale Areu, la missione dei soccorritori si è trasformata in codice giallo, segno che la donna non sarebbe in pericolo di vita. La ferita è stata portata all’ospedale di Ome per le cure del caso. Ancora code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia per permettere le operazioni di rilievo da parte della Polstrada di Iseo e di rimozione dei mezzi da parte del Soccorso stradale Aci Consoli di Iseo.

Schianto in galleria Covelo: un veicolo è finito contro un ostacolo

E’ successo alle 14.22 lungo la sp510, la provinciale che collega la Vallecamonica al Sebino e a Brescia. Un’auto è finita contro un ostacolo ed è scattato il codice rosso. Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sarebbe rimasta coinvolta solo una sola persona che, per motivi al vaglio della Polstrada, ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro un ostacolo mentre percorreva la galleria Covelo in direzione Brescia.

Sul posto l’ambulanza, i Vigili del fuoco e gli agenti della Stradale per i rilievi del caso. Si segnalano traffico e code da Pilzone a Iseo. Seguono aggiornamenti.

