È accaduto questa mattina

Tre giovani coinvolti nello schianto

Schianto all’alba, un’auto con a bordo tre giovani ha impattato violentemente contro un albero, necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Erano circa le 7.15 quando sulla strada provinciale 1, per cause ancora da accertare, una bmw con a bordo tre ragazzi è uscita di strada in curva andando a schiantarsi contro un albero.

Intervento dei soccorsi

La chiamata all’112 è scattata alle 7.17 e sul posto sono stati inviati l’elisoccorso della base Hems di Bergamo, l’ambulanza dei volontari del Dominato Leonense e quella del Gruppo verolese volontari del soccorso e un mezzo di soccorso avanzato dell’Asst del Garda con a bordo gli infermieri.

A loro si sono aggiunti i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova per estrarre il conducente dalle lamiere della berlina tedesca.

Dopo aver stabilizzato le condizioni sul posto dei tre ragazzi, sono stati tutti trasferiti in ospedale due di loro, entrambi 24enni, in codice verde, presso il pronto soccorso del nosocomio manerbiese. Il più critico che ha riportato un trauma cranico e ha avuto una perdita di coscienza, è stato trasferito in volo in codice giallo presso l’ospedale cittadino Poliambulanza.

Sul posto anche i Carabinieri del Comando di Verolanuova per effettuare i rilievi e coordinare le operazioni di gestione del traffico.

Il tratto di provinciale che conduce alla frazione verolese è stato più volte teatro di incidenti, tra i più recenti quelli di mercoledì che ha coinvolto una mamma con il proprio figlio di tre anni.