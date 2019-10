E’ successo qualche ora fa, in un’azienda agricola di Castrezzato. Immediati i soccorsi.

Schiacciato dal trattore

Secondo le prime informazioni il castrezzatese, un agricoltore classe 1940, era intento a lavorare nella sua azienda di via Campagna quando, nel fare delle manovre con il suo trattore, è rimasto schiacciato sotto le ruote dello stesso. Secondo gli inquirenti l’anziano si trovava sul mezzo, poi ha inserito la retromarcia e, non si sa per quali ragioni, è sceso: forse per un malore, ma a quel punto è rimasto schiacciato. L’esatta dinamica, tuttavia, è ancora al vaglio dei Carabinieri e dell’Ats, che sono all’opera per ricostruire quanto accaduto.

I soccorsi

A dare l’allarme è stato il figlio del 79enne e sul posto sono arrivate eliambulanza, automedica, e l’ambulanza del Cosp di Castrezzato, oltre ai carabinieri della stazione di Castrezzato. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sono parse subito gravissime.

