Schiacciato da un trattore a Castrezzato, non ce l’ha fatta Cesare Bettoni: il 79enne si è spento questo pomeriggio.

Lutto per Cesare Bettoni

Ha lottato per un giorno intero, ma alla fine non c’è stato più niente da fare. Cesare Bettoni, l’agricoltore 79enne che ieri è stato travolto dal mezzo agricolo con cui stava lavorando nella sua azienda in via Campagna, si è spento questo pomeriggio in ospedale. Una tragico incidente che ha lasciato senza parole la famiglia e l’intera comunità.

Trattandosi di una morte sul lavoro, sul caso stanno ancora indagando i Carabinieri.

La veglia di preghiera si terrà martedì, alle 20, nell’abitazione di via Campagna 23. I funerali invece verranno svolti mercoledì, alle 10.30, nella parrocchiale di Castrezzato. Il corteo si svolgerà con mezzi propri fino al parcheggio di via Volta.

