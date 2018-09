Schiacciamento in azienda a Verolanuova: sul posto l’elicottero. L’allarme è scattato alle 11.16 in via San Donino.

Aggiornamento delle 12

L’emergenza, fortunatamente, è stata declassificata in codice giallo per qualche tempo. Poi però è ritornata in rosso. Le condizioni potrebbero essere gravi. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe coinvolta una donna di 51 anni.

Schiacciamento in azienda a Verolanuova

Codice rosso in impianto lavorativo. Ancora non si conosce la dinamica dell’infortunio, ma sembra si tratti di uno “schiacciamento”. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. E’ successo poco dopo le 11 in un’azienda di via San Donino. Sul posto, oltre all’ambulanza, sta arrivando anche l’eliscorso. Presenti l’Ast del Garda, i Vigili del fuoco e i carabinieri di Verolanuova.

Seguiranno aggiornamenti.