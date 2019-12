Schiacchiamento sul lavoro, eliambulanza a Gambara: la missione di soccorso è in tempo.

Schiacchiamento sul lavoro

E’ successo alle 10, in un impianto lavorativo in via Giovanni Falcone 19, una carpenteria. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe rimasta coinvolta in un episodio classificato come schiacchiamento. Allertata l’Asst del Garda, i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova e un’ambulanza, seguita anche da un’eliambulanza che si sta recando sul posto. La missione è in corso in codice giallo, ancora nulla si sa sulle condizioni del ferito.

