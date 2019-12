Scattano i controlli a Dello: nei guai è finito un venditore porta a porta, più volte segnalato ai Carabinieri dai cittadini.

La segnalazione

Lo sportello di ascolto al cittadini, promosso dalla Compagnia dei Carabinieri di Verolanuova, ha dato i suoi frutti: in occasione di alcuni incontro, il comandante dei militari di Dello aveva ascoltato diverse lamentele da parte di alcuni anziani per i modi scortesi, sgarbati e a dir poco maleducati di un venditore porta a porta di contratti energia, gas e telefono. Le lamentele non sono rimaste inascoltate: quando, come di consueto, è giunta la segnalazione da parte di nota azienda attiva nel procacciare clienti per terze parti della presenza del venditore porta a porta il Comandante ha deciso di controllarlo nella sua attività.

Nei guai un venditore porta a porta

Rintracciato il soggetto durante una vendita il tutto non si è fermato a una ramanzina, ma sono state costatate diverse violazioni amministrative, quale la mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, la mancata emissione dello stesso e l’aiuto da parte di altro soggetto non in regola. Non da poco le sanzioni amministrative a carico della società di intermediazione, che dovrà pagare una multa di 15,492 euro.

