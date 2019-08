Sbarre antinomadi in arrivo a Capriano del Colle: i dissuasori verranno installati all’ingresso dei parcheggi.

Scacco ai nomadi

Scacco matto al campeggio abusivo. A fare la guardia al parcheggi del territorio per impedire l’accesso e lo stallo dei nomadi arriveranno infatti barre di altezza e new jersey. La misura è stata resa necessaria da numerosi episodi che, nelle scorse settimane, hanno visto la carovana dei nomadi di roncadelle sostare spesso nel parcheggio del bocciodromo, per poi essere fatta sgombrare pochi giorni dopo. Un ciclo continuo che l’Amministrazione ha deciso di spezzare una volta per tutte.

