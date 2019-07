Sarà lunedì a Castrezzato l’ultimo saluto a Jennifer. Le esequie della 22enne, morta a seguito dell’investimento, si terranno alle 10.

Ultimo saluto a Jennifer

Sembrava che questo momento non arrivasse più, ma finalmente c’è una data. L’ultimo saluto a Jennifer Rodrigues Loda si darà lunedì, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Castrezzato. La veglia è invece in programma per domenica sera, alle 20, in via Matteotti. Già nel pomeriggio di oggi, i parenti, tanti amici e conoscenti che l’avevano vista dietro il bancone di Arnold’s a Brescia, dove lavorava da due anni, si sono recati all’obitorio cittadino per salutarla.

L’investimento e la scomparsa

E’ successo intorno alle 10, Jennifer è stata travolta lunedì mattina in via Agostino Gallo in centro storico. La 22enne si trovava all’interno del bar Coffee Break all’angolo tra via Trieste e via Agostino Gallo e quando è uscita dalla porta laterale, pronta a tornare a casa con due caffè, è stata travolta da una Ford Focus che stava svoltando. Le sue condizioni sono apparse particolarmente gravi fin da subito. In pochi istanti medici e infermieri hanno raggiunto via Trieste è stata trasferita d’urgenza nel centro di rianimazione dell’Ospedale Civile dove è stata ricoverata. E’ stata soccorsa in stato di choc anche la donna, bresciana di 60 anni, che era al volante della vettura. La dolce Jennifer, circondata dai suoi cari, ha provato a lottare. i traumi riportati durante l’incidente erano però troppo gravi e si è spenta nel tardo pomeriggio di martedì. Aveva solo 22 anni e una vita davanti. Di origini brasiliane come la sua mamma, era cresciuta a Castrezzato e da qualche tempo viveva a Brescia dove si era trasferita per non tornare a casa dopo il lavoro. La ragazza faceva la barista da Arnold’s, noto bar della movida di piazzale Arnaldo.

L’apertura del fascicolo per omicidio stradale

Oggi, come richiesto dal pm Lorena Ghibaudo, è stata l’autopsia sul corpo della giovane. Per la 60enne bresciana alla guida della Ford Focus è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

A partire da domani, venerdì, sarà in edicola un servizio speciale a lei dedicato sulla nuova edizione del ChiariWeek.

