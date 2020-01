Una serata di convivialità e di gioia in occasione dei festeggiamenti del Santo. Numerosi gli agricoltori accorsi per l’appuntamento

Sant’Antonio Abate: è festa a Borgo San Giacomo

E’ andata in scena ieri sera la festa di Sant’Antonio Abate a Borgo San Giacomo dove moltissimi agricoltori hanno voluto unirsi e celebrare la tradizione agreste. Dopo essersi ritrovati alle 18.30 per la messa nella parrocchiale di San Giacomo Maggiore, gli allevatori e gli agricoltori hanno accolto i possessori di animali domestici e tutte le persone che, sentendo cara questa celebrazione, non hanno voluto mancare.

Gli amici a quattro zampe sono stati impartiti di benedizione al termine della funzione sul sagrato della chiesa, nei pressi della sagrestia. Al momento liturgico è seguito quello conviviale “Da Pasquì” a Motella.

La celebrazione

Don Pierino Boselli era passato già nei giorni precedenti nelle diverse aziende agricole a portare la solenne benedizione agli animali nelle stesse allevati, e per l’occasione non si è dimenticato del luogo di duro lavoro e di chi lo svolge con passione in tempi sempre più complicati.

Durante l’omelia il sacerdote ha voluto far riflettere i fedeli sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse della terra e sul compito che l’uomo ha di coltivarla e custodirla.

Gli organizzatori dell’associazione Train(n)o hanno voluto sottolineare che l’agricoltura sia per la comunità un bene da amare, difendere e sostenere “Non dimentichiamo le nostre tradizioni”.

