E’ possibile che si tratti di scarti di lavorazione plastiche o di guarnizioni.

Sacchi di rifiuti abbandonati in mezzo al verde

Un’immagine che fa arrabbiare. E’ questo lo “schifo” che alcuni palazzolesi si sono trovati davanti, mentre facevano una passeggiata in via Dogane a Palazzolo. Per l’esattezza tra i rovi della strada sterrata, circa 800 metri dopo il Garden Pioppo, realtà molto conosciuta in città che si occupa della vendita di fiori e di allestimenti floreali. La stradina di sera e di notte è chiusa da una sbarra (tranne negli orari di apertura del negozio), ma evidentemente questi incivili sono riusciti in qualche modo a passare e ad abbandonare il materiale (quasi sicuramente scarti di aziende) nel verde pubblico. I palazzolesi che hanno trovato i rifiuti hanno mandato puntualmente una pec al Comune. Ora toccherà a chi di dovere recuperare i sacchi, sperando che la Polizia Locale riesca a risalire (e ovviamente a multare) agli autori di questo gesto incivile.

