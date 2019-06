E’ stato un sabato sera all’insegna dell’alcool: lo testimoniano le decine di interventi effettuati dai soccorritori sul territorio durante la notte.

Abuso di alcool

Le prime chiamate sono giunte da Ghedi, a pochi minuti da distanza: tra le 21.10 e le 21.45 le ambulanze sono intervenuti su due casi di intossicazione etilica di due minorenni,un 15enne e un 16enne, trasportati entrambi all’ospedale. Verso l’una, sempre a Ghedi, è stato invece il turno di un 18enne. Un altro 15enne è statao soccorso a Flero alle 22.42 e trasportato in Poliambulanza. Si sono registrati casi anche a Orzinuovi, Brescia, Barghe e Poncarale: quest’ultimo è partito con un codice rosso, poi sfumato in giallo.

Incidenti e eventi violenti

A preoccupare maggiormente i soccorritori è stato il caso di ribaltamento che ha coinvolto un 26enne mentre viaggiava in auto, a Verolavecchia. Infine a San Zeno, la croce blu di Brescia è intervenuta in codice rosso su un aggressione a danno di un uomo di 45 anni, che è stato trasportato in codice giallo al Civile di Brescia. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

