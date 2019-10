Sabato alcolico, diversi i casi di intossicazione che hanno visti impegnato i soccorritori del bresciano.

Sabato alcolico

E’ stato un week end all’insegna dell’alcol. Alle 21.26 una donna di 56 anni è stata soccorsa a Brescia, in via Triumplina, mentre poco prima dell’una è toccato a una 18enne in via Gasparo da Salò. Ad alzare il gomito è stata poi una 36enne a Montichiari, una 21enne a Sirmione e una 54enne a Desenzano, tutte trasportate in ospedale in codice verde. Coinvolto anche un minorenne: un ragazzino di 14 anni di Cortefranca è stato portato al nosocomio di Iseo alle 4 e mezza.

Paura sulla strada

Attimi di apprensione anche sulle strade per alcuni incidenti. A Travagliato, alle 20.40, un auto guidata da un 83enne è finita fuori strada sulla Sp51. Illeso, il conducente non ha nemmeno voluto essere trasportato in ospedale. Alle 21.20 a Desenzano 6 persone sono rimaste coinvolte nello scontro fra due auto (quattro donne di 54, 57, 82 e 83 anni e due uomini di 58 e 82): sono stati trasportati in ospedale sono con lievi ferite. Paura anche a Gussago, dove un uomo è caduto mentre di trovava in via Santissima all’una e 16: l’incidente ha allertato i soccorRitori della Franciacorta, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco: per fortuna è salvo, trasportato al Sant’Anna in codice giallo.

