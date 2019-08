Ha provato a rubare un trattore da una cascina e ad allontanarsi per le strade di campagna, ma non ha percorso più di un centinaio di metri. Il colpo improvvisato di un ladro inesperto è stato subito fermato dai proprietari del mezzo e denunciato ai Carabinieri di Manerbio.

Ladro di trattori

Una giornata di lavoro finita in modo turbolento quella di alcuni contadini all’opera nei terreni che circondano un cascinale attivo lungo la strada per Cigole. «Mio figlio stava lavorando in mezzo ai campi, quando a un certo punto nel girarsi non ha più visto il trattore che stava usando – ha raccontato una testimone – Un attimo dopo, guardandosi attorno, ha visto il mezzo che si stava allontanando verso la stradina di campagna, la turbina per irrigare il terreno era ancora giù e stava lasciando un solco». Subito è scattata la caccia al ladro.

