Aveva sottratto superalcolici al supermercato Italmark di Manerbio: un clandestino 24enne è stato sorpreso dai carabinieri e, siccome irregolare, espulso.

Ruba superalcolici a Manerbio

L’episodio si è verificato durante una serie di controlli organizzati dai Carabinieri di Verolanuova per la sorveglianza dei parcheggi di centri commerciali e luoghi di culto, nonché alla repressione del fenomeno dei reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti. A Manerbio un indiano 24enne è stato trovato in possesso di 6 bottiglie di superalcolici sottratte poco prima dal supermercato Italmark, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero per furto. In collaborazione con l’Ufficio Stranieri della Questura di Brescia, il ladro è stato immediatamente espulso in quanto privo di permesso di soggiorno.

