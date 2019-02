Ruba prodotti estetici al centro commerciale e in macchina gli trovano manganelli e taser.

Ruba prodotti estetici al centro commerciale, beccato

La Compagnia Carabinieri di Verolanuova durante una serie di servizi avviati all’interno dei centri commerciali per tenere sotto controllo i reati contro il patrimonio, ha denunciato a piede libero per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere un pluripregiudicato, classe 62, per reati contro il patrimonio e la persona.

Ieri, lunedì, durante un servizio di controllo all’interno di un centro commerciale di Orzinuovi insieme alla vigilanza privata interna, i militari hanno individuato un soggetto che aveva appena perpetrato un furto di creme e prodotti estetici per il valore di 50 euro, che aveva nascosto nello zainetto. La successiva perquisizione del veicolo parcheggio all’esterno, permetteva inoltre di rinvenire due manganelli telescopici ed un taser. L’uomo è stato denunciato a piede libero in attesa del processo. I servizi continueranno nella considerazione che i centri commerciali rappresentano sempre di più i nuovi punti di aggregazione e passatempo dei cittadini.

Leggi l’articolo completo su Manerbio Week, in edicola venerdì 22 febbraio

TORNA ALLA HOME