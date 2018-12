Come riporta il Giornale di Treviglio un 49enne è stato arrestato per aver rubato peluches natalizi asciugamani, coperte e peluches natalizie. La refurtiva era nascosta nel baule dell’auto che i carabinieri della Compagnia di Crema si sono trovati tra le mani durante un controllo sul territorio.

Arrestato 49enne a Spino

In manette è finito P.A., 49enne, italiano, disoccupato e gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. Questa notte, intorno alle 5.30, i militari lo hanno fermato lungo la Paullese, in territorio di Spino, a bordo di un’utilitaria. Il 49enne è subito apparso molto nervoso e così i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a perquisizione.

Nel baule dell’auto, risultata rubata a Lissone (Mb), c’erano infatti coperte, asciugami e peluches natalizi rubati poco prima da un negozio di via XX Settembre a Crema. Gli investigatori, infatti, giunti sul posto avevano subito constatato che la porta d’ingresso era stata forzata.

Condannato a 12 mesi

Per il 49enne sono scattate le manette per furto aggravato e ricettazione, mentre la refurtiva e l’autovettura sono state restituite ai legittimi proprietari. Il processo per direttissima si è svolto oggi in Tribunale a Cremona con la condanna a

12 mesi di reclusione.