Ruba denaro e gioielli in un’abitazione: arrestato dalla Polizia

Nella serata di sabato, alle 22 circa, con una telefonata al 112 un cittadino ha segnalato alla Centrale Operativa della Questura la presenza di due persone che stavano cercando di scavalcare la recinzione di un’abitazione.

Immediatamente, due equipaggi della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno preso contatto con il richiedente per avere maggiori informazioni sul fatto. I poliziotti si sono messi subito alla ricerca dei malviventi, individuandone uno dei due nei pressi di via Parenzo. Alla vista degli agenti l’uomo ha tentato la fuga, senza però mai essere perso di vista. Il ladro è stato bloccato in via Palermo: custodiva all’interno del borsello i proventi del furto appena segnalato, ovvero alcuni orologi, collanine, bracciali, e diverse banconote, per cui il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di furto in abitazione.

Nel giudizio per direttissima avvenuto nella giornata di ieri, lunedì, è stato convalidato l’arresto con custodia cautelare in carcere.

