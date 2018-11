La scorsa serata i carabinieri di Calvisano sono intervenuti in un negozio di cosmetici di Montichiari, il Tigotà, dove era stata sorpresa a rubare una quarantanovenne, censurata, rumena, abitante in paese. La donna, in appena quattro mesi, è stata colta tre volte a rubare all’interno di negozi tra Montichiari e Lonato del Garda.

Ruba cosmetici in un negozio a Montichiari, fermata una donna del paese

Uno di questi episodi era poi degenerato in rapina impropria, atteso il tentativo della donna di assicurarsi la fuga. Tali reati le avevano già comportato un obbligo di presentazione presso la caserma di Montichiari per quattro volte alla settimana e un processo già fissato per il prossimo dicembre.

La rumena che è stata tratta in arresto, ha trascorso la nottata presso la sua abitazione agli arresti domiciliari. In mattinata il Giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato il suo arresto e fissato il processo nella prima decade di dicembre.

