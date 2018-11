Ruba alcolici al supermercato, arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Orzinuovi hanno tratto in arresto un cittadino rumeno trentenne domiciliato nel veronese per furto di superalcolici in un ipermercato. Le telecamere di sicurezza lo avevano inquadrato sostare per troppo tempo davanti la corsia degli alcolici intento a leggere le varie etichette di super alcolici. Il direttore insospettito lo aveva pertanto atteso alla cassa, dove l’uomo pagava merce del banco frigo per poche decine di euro.

L’hanno fermato nel parcheggio e l’hanno perquisito

Varcata la cassa il direttore sicuro di aver individuato un ladro gli chiedeva di aprire il giubbino ma, con stupore, non notava nulla di strano e lo lasciava andare. Poco dopo nel parcheggio del supermercato una pattuglia della Stazione carabinieri di Orzinuovi, intenta nella vigilanza esterna del centro commerciale, notava l’uomo sfilarsi da sotto la maglia una bottiglia di superalcolico. I militari decidevano pertanto di perquisirlo rinvenendo altre sei tutte bottiglie di pregiato Gin, per un valore di circa 250 euro.

Sotto i vestiti indossava un costume da bagno

L’uomo, sotto i vestiti, al posto dell’intimo, aveva indossato un costume da donna intero con dei tagli dove aveva infilato le bottiglie che rimanevano aderenti al corpo e, a prima vista, assolutamente non visibili.

L’arresto è stato convalidato.

