Rovato commemora i caduti di Nikolajewka: questa mattina il gruppo alpini ha celebrato il settantasettesimo anniversario della battaglia.

Rovato commemora i caduti di Nikolajewka

Questa mattina il gruppo Alpini di Rovato ha commemorato i caduti nell’anniversario della settantasettesima battaglia di Nikolajewka. Presenti numerosi gagliardetti e diverse autorità locali. Alle 10 il gruppo si è ritrovato nella sede di via Martinengo con la presenza anche della banda musicale Pezzana che ha guidato il corteo. Dopo la sfilata lungo le vie del paese il gruppo ha fatto sosta in piazza Garibaldi per l’alzabandiera al monumento agli Alpini, passando per le vie principali del paese e arrivando fino alla parrocchiale Santa Maria Assunta. Dopo la messa nella chiesa parrocchiale officiata da Monsignor Cesare Polvara con l’accompagnamento della Corale Inclina Domine, il gruppo si è spostato a Coccaglio per un pranzo conviviale.

Celebrazione

La celebrazione di questa mattina è stata anticipata dallo spettacolo «Storia di un Alpino» di Brass Band 96 andato in scena ieri sera nella parrocchia San Giovanni Bosco di viale Stazione. Per gli alpini della Franciacorta c’era anche un altro appuntamento per celebrare questo importante anniversario. Questa mattina infatti sono stati commemorati i caduti di Nikolajewka anche a Erbusco, nella frazione Villa Padergnano.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia Eventi & News

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Bresciasettegiorni (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE