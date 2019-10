Roncadelle: Comune contro Catasto per l’Imu di Elnòs, sul tavolo un secondo ricorso.

Comune e Catasto di nuovo sul «ring» per il caso Imu legato al centro commerciale Elnòs. Dopo il rifiuto di modificare la categoria catastale di alcuni negozi dei Elnòs, che attualmente rappresenta una perdita di 250mila euro per le casse roncadellesi (nella categoria D8 il gettito è percepito solo dallo Stato e non dall’ente locale) e la dichiarazione di «non competenza» da parte della commissione tributaria provinciale, l’Amministrazione ha rinnovato la lotta con un nuovo ricorso per garantire i diritti dell’ente e dei suoi cittadini.O

