Si tratta di un marocchino, irregolare, classe ’78. E domani verrà accompagnato direttamente a Malpensa dai carabinieri. Aveva già creato problemi la scorsa settimana. Sempre in piazza del Granaio, dove i residenti sono ormai esasperati, si era scagliato contro un richiedente asilo (che alloggia in un appartamento della zona) e aveva anche provato a gettargli addosso un sasso che però era finito contro una macchina, danneggiandola. I carabinieri erano già intervenuti sul posto, arrestato e fotosegnalato l’uomo. Ma ieri sera è successo di nuovo. Questa volta il sasso l’ha lanciato contro una vetrina. E adesso dovrà andarsene.

L’arresto

Erano circa le 20. Allertati dai residenti, arrabbiati per il nuovo episodio e stufi della situazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Chiari. L’uomo è stato condotto in manette in caserma, dove ha passato la notte. I militari si sono impegnati per risolvere il prima possibile la vicenda e già questa mattina hanno condotto il marocchino davanti al Giudice di pace che si è espresso a favore dell’espulsione. Domani sera, le Forze dell’ordine lo accompagneranno direttamente a Malpensa, dove c’è un volo ad attenderlo.