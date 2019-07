La Compagnia Carabinieri di Verolanuova ha tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso un diciannovenne bresciano. Grazie al potenziamento delle pattuglie sul territorio, volto a garantire interventi rapidi nell’arco delle 24h in tutto il territorio della Bassa Bresciana, il Radiomobile della Compagnia di Verolanuova ha colto nella flagranza di furto un diciannovenne bresciano con precedenti per reati contro la persona, intento a darsi alla fuga dopo aver infranto con un complice la vetrina del Bar il Borgo di Pontevico.

Il fatto: il 19enne era con un complice che si è dato alla fuga

I due alle ore 02:30 circa di ieri nel perpetrare un furto all’interno del bar, procuratosi una macigno di grosse dimensioni, hanno sfondato la vetrina del bar per poi, mentre uno fungeva da palo, entrare all’interno alla ricerca di denaro. Il fracasso però ha svegliato un cittadino che, affacciatosi dalla finestra, ha visto i due ed allertato immediatamente la Centrale Operativa di Verolanuova. L’immediato intervento della pattuglia del Radiomobile ha permesso di cogliere all’atto di uscire dal Bar, con i mano dei blocchetti di gratta e vinci, risultati poi pubblicitari. Il ladro immobilizzato dopo aver cercato invano di resistere strattonando i militari è stato tratto in arresto. Il complice invece senza avvisare il complice vista la mal parata si era già dato alla fuga a piedi per le vie limitrofe.

Proseguono le ricerche del complice

Ieri in tarda mattina il GIP di Brescia ha convalidato l’arresto disponendo la liberazione in attesa del processo, le ricerche del complice proseguono.

TORNA ALLA HOME