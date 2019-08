Rogo questa mattina ad Azzano Mella. Ad andare a fuoco un green box, il contenitore per i rifiuti e scarti vegetali. A ricevere la segnalazione l’assessore Matteo Ferrari.

Il rogo

All’inizio, l’assessore stesso ha provato a spegnere l’incendio con l’estintore ma non riuscendoci si è provveduto a chiamare i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e hanno messo in sicurezza la zona. Ancora non chiare le cause dell’incendio.

TORNA ALLA HOME