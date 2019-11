Domenica mattina è stata inaugurato l’acquisto della nuova ambulanza dal valore di 90.000€ circa da aggiungere al reparto mezzi di soccorso.

Inaugurazione ambulanza

La presidente dell’associazione Emanuela Preti ha spiegato che per coprire le spese del finanziamento verranno svolte diverse attività. Oltre a quelle di soccorso ci saranno attività secondarie, come pranzi e tombolate, per raccogliere fondi.

Il sindaco Marco Franzelli è socio dell’associazione e ha spiegato quanto sia importante il lavoro dei soccorritori e dei volontari che si prendono sempre cura degli altri. Dopo la benedizione dell’ambulanza è partito un corteo per deporre i fiori davanti ai monumenti principali del paese e della frazione di Ludriano. La giornata è continuata con un bel pranzo comunitario ed una tombolata.

