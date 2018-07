Roberto Pelosi unito nella tragica sorte al fratello gemello, Claudio.

L’incidente

L’incidente nella mattina di domenica 22 luglio in via Scuola e Montirone è costato la vita a Roberto Pelosi, 46enne di Borgosatollo. Era a bordo della sua moto quando, sulla curva, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto.

La tragica sorte del fratello

Il 25 maggio del 2002 la stessa tragica morte era toccata al fratello gemello, Claudio, 31enne. Era di ritorno da un giro sul lago con la sua Honda, sulla provinciale tra Mazzano e Rezzato, quando si è schiantato contro un furgone che stava svoltando. Per lui non ci fu nulla da fare. Un durissimo colpo per mamma Piera che ha dovuto affrontare un destino davvero crudele: dalla morte del marito ha cresciuto da sola quattro figli e ora di questi ne rimane solo uno.