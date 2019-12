Rivendeva al mercato dell’antiquariato due statue lignee di cherubini rubate in un santuario di Dello. Nei guai un espositore presente domenica a Gonzaga.

I militari della Stazione di Gonzaga (MN), nel corso dei consuetudinari controlli al mercatino dell’antiquariato che si tiene per le vie del centro la domenica e che richiama tanti espositori e tanti appassionati da tutto il nord Italia, hanno rinvenuto due statue lignee di “cherubini” (un particolare tipo di angeli), asportati all’interno di un santuario di Dello e che facevano bella mostra di sé sulla bancarella di un venditore che è stato denunciato per “detenzione di materiale di provenienza sospetta”, in attesa che gli accertamenti in essere possano acclarare come le due opere siano finite tra i banchi del mercatino.

Sono stati avvisati i responsabili del santuario per il riconoscimento e per fornire tutte le indicazioni utili al proseguimento delle indagini. Del fatto ne è stata data notizia anche al Comando Tutela Patrimonio Culturale per gli accertamenti di competenza.

