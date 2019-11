Ritrovamento shock al parco: il corpo di un 32enne senza vita è stato rinvenuto questa mattina ad Azzano Mella, in via Niga.

Il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato trovato questa mattina al parco di Azzano Mella. Un direttore lavori stava effettuando un sopralluogo nell’area verde quando si è accorto del cadavere dell’uomo e immediatamente ha chiamato i soccorsi. Pochi minuti dopo le 8, in via Niga, al parco Azzano d’Italia sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra di Travagliato, l’auto medica, i carabinieri e i Vigili del fuoco, ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. Le indagini sono in corso per determinare quanto sia accaduto. Seguono aggiornamenti

