Un’inchiesta che aveva colpito al cuore il mondo del volontariato bresciano. Nel 2015 la Guardia di finanza aveva indagato per truffa, abuso d’ufficio e altri reati 33 persone. Responsabili di associazioni, vertici di Ats e società. L’accusa? Aver chiesto e ottenuto rimborsi gonfiati per chilometri mai percorsi nel trasporto dei pazienti in dialisi. A distanza di tre anni, sono arrivati i primi verdetti.

Rimborsi gonfiati primi verdetti

A far maggiore clamore sono le tre condanne tra i responsabili di associazioni che hanno scelto il rito abbreviato. Si tratta di Maurizio Falappi, presidente della Croce Verde di Ospitaletto, Francesco Capra, ex rappresentante della Sarc di Roncadelle, e Marco Rizzetti, presidente del Cosp Mazzano. Assoluzione, invece, per Antonio Scalvini della Bassa Bresciana Soccorso di Dello, Franco Testa del Nucleo Volontari Ambulanza di Valle del Chiese, Marta Beatrice Baruzzi della Guardia Fuochi Onlus di Sabbio Chiese e Giuseppe Caroli del Gis di Sabbio Chiese. Nonché per Ludovica Paolucci, ex presidente di Brescia Soccorso, Enrico Papa del Corpo Volontari Autolettiga di Villa Carcina, Bruno Bonometti, ex presidente del Cosp Mazzano, e infine Marsilio Benini dei Volontari Emergenza di Odolo.

Non luogo a procedere

Prosciolti da tutte le accuse, incluso il peculato, i vertici di Ats che erano finiti nell’inchiesta. Si tratta del direttore generale Carmelo Scarcella, i direttori amministrativi Pier Luigi Colombi e Pier Mario Azzoni e il direttore sanitario Francesco Vassallo. Non luogo a procedere per avvenuta prescrizione per Mario Toti, responsabile del Gruppo Volontari di Castelcovati, e Gianfranco Rodella dei Volontari del Garda.

Rinviati a giudizio

Sono infine 16 i rinvii a giudizio per chi invece ha scelto il rito ordinario. L’udienza è fissata per l’8 maggio 2019.

L’approfondimento

