Rimane schiacciato mentre lavora, ferito un 35enne a Capriano.

L’infortunio

E’ successo verso le 8.30 in un impianto lavorativo in via Trento. Secondo le prime informazioni l’uomo è rimasto coinvolto in un caso di schiacciamento, ma non sarebbe i pericolo di vita. Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo di un’ambulanza dei soccorritori di Flero. Sul posto anche l’Ats di Brescia e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Verolanuova.

L’uomo è stato soccorso in codice giallo.

