I Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, al fine di prevenire le “stragi del sabato sera”, hanno effettuato un servizio coordinato nei Comuni di Orzinuovi e Leno. Oltre alle sanzioni e alle patenti ritirate, nei guai è finito un 40enne.

Nei guai un 40enne

Durante il servizio i militari hanno controllato 3 esercizi pubblici in Orzinuovi, 143 mezzi e 186 persone, per un totale di 3 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica e sei sanzioni amministrative. Durante le operazioni è stato anche arrestato un 40enne per resistenza, oltraggio e danneggiamento aggravato.

L’automobilista, un operaio bresciano, era stato controllato all’esterno di un esercizio pubblico di Orzinuovi, ma durante il controllo si è rifiutato di sottoporsi alcool test e si è scagliato contro i Carabinieri. I militari non hanno potuto fare altro che immobilizzarlo e trarlo in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e oltraggio. Tradotto presso la Compagnia Carabinieri di Verolanuova dopo un primo periodo di tranquillità, all’interno della sala fermati, ha scatenato la sua rabbia danneggiando il condizionatore, la telecamera e il vetro della finestra, tanto de rendere necessario l’intervento dei sanitari per riportarlo alla ragione.

I Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto, convalidato dal giudice dopo il rito direttissimo.

