E’ stato denunciato il richiedente asilo che ha inseguito e strattonato una 70enne che gli aveva rifiutato l’elemosina nella stazione di Romano di Lombardia.

Status di rifugiato a rischio

Polizia locale in azione a Romano, dove alla stazione ferroviaria un ragazzo nigeriano del ’97, E.J, è stato denunciato a piede libero per aver inseguito e strattonato una donna di 70 anni di Romano, che aspettava il treno. E’ successo nei giorni scorsi.

Secondo diversi testimoni, il ragazzo aveva chiesto l’elemosina a molti viaggiatori presenti in stazione. Pendolari, perlopiù, ma in particolare con l’anziana signora residente in città si era mostrato particolarmente insistente. Tanto da inseguirla e strattonarla, dopo l’ennesimo rifiuto.

Intervengono i pendolari

Sul posto erano già presenti due agenti della Polizia locale, per un pattugliamento di routine. Allertati dai pendolari, gli agenti hanno subito fermato il ragazzo che è stato inseguito, fermato e denunciato a piede libero.

Risulta essere un richiedente asilo, ospite da alcuni mesi in una struttura di accoglienza del bresciano, gestita da una cooperativa. Ora la denuncia, trasmessa anche alla Procura di Brescia, rischia di avere ripercussioni sull’iter per la concessione della protezione internazionale.

