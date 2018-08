Il camion era carico di pollame vivo

E’ accaduto poco fa sulla provinciale 64

Il sinistro è avvenuto alle 8.50 circa. Un mezzo pesante carico di pollame vivo, caricato poco prima, a Pralboino si è ribaltato nell’affrontare una rotatoria sulla strada provinciale 64, nel territorio di Alfianello, nella zona industriale.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Verolanuova, l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico e la Polizia Locale del comando di Pontevico.

Autista in ospedale

L’autista, un uomo di circa 35 anni, è stato trasferito in ambulanza in codice giallo all’ospedale per accertamenti e per le contusioni riportate durante il sinistro, all’interno della cabina del camion.

Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente e la causa è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Locale e del comandante, ancor presenti sul posto.

A breve saranno raggiunti dal servizio veterinario per gestire gli animali ancora a bordo del mezzo pesante e dai tecnici dell’Enel in quanto sono state divelte delle strutture dell’elettricità.

Il traffico non ha subito rallentamenti.