È stato l’episodio più grave della nottata appena trascorsa: un ribaltamento auto a Sarezzo, alle 21, che ha lasciato coinvolta una 39enne.

Ribaltamento auto a Sarezzo

Ferita non grave, è stata portata all’ospedale di Gardone Val Trompia in codice verde. L’incidente è avvenuto in viale della Repubblica, all’altezza del 116.

Altri episodi sulla strada

Fino alla mezzanotte è calma piatta sulle strade bresciane. Poco dopo lo scoccare del sabato, si registra una caduta da bici da parte di un 34enne, in via Brescia a Colombare di Sirmione. Nua di grave. Subito dopo il fuori strada di un 24enne a Gambara, sulla provinciale 103, che ha chiamato in causa anche i vigli del fuoco.

I malori si sono susseguiti durante la nottata, anche se in numero di gran lunga inferiore rispetto alla media annua. Ultimo episodio su strada, un fuori strada a Isorella sulla provinciale 24, che non ha prodotto feriti.

Intossicazioni e aggressioni

In via Fratelli Ugoni alle 20 il primo episodio di rischio intossicazione etilica. Coinvolto un 40enne, subito portato al Città di Brescia per accertamenti. Alle 23 in via Agostino Gallo a Brescia il secondo, sempre non grave.