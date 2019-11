Malore a Rovato, aggressione a Darfo e un ribaltamento a Verolanuova ma per fortuna nessun ferito grave SIRENE DI NOTTE

Ribaltamento a Verolanuova SIRENE DI NOTTE

Alle 5.10 di questa mattina un’auto si è ribaltata in via delle Robinie a Verolanuova. Sul posto due ambulanze chiamate in codice rosso per due ragazzi di 20 e 24 anni. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto e i ragazzi non sono stati trasportati.

L’aggressione

Alle 4.12 a Dario Boario Terme in via Manifatture V. Olcese 67 è stata chiamata un’ambulanza in codice giallo per un ragazzo di 23 anni vittima di un’aggressione. Anche in questo caso la situazione si è rivelata meno grave del previsto e il giovane è stato portato in codice verde all’ospedale di Esine.

Malore

A mezzanotte e mezza in via Gioacchino Rossi a Chiari è arrivata un’ambulanza in codice giallo per una donna di 32 anni. La donna è stata trasportata all’ospedale di Chiari. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Chiari.

