Ribaltamento a Rovato, Vigili del fuoco e soccorsi in azione. E’ successo nella frazione di Sant’Andrea poco prima delle 19.

Ribaltamento a Rovato

L’emergenza è partita in codice rosso: un’auto si è ribaltata in via Sant’Andrea, nell’omonima frazione di Rovato. E’ successo poco prima delle 19. Sono immediatamente stati allertati i Vigili del fuoco volontari di Chiari e i soccorsi. Sul posto ci sono ambulanza e automedica. Il ferito, un uomo di 51 anni, è stato trasportato alla Poliambulanza con numerosi traumi.

E’ in gravi condizioni, ma durante i soccorsi è rimasto cosciente. La vettura, che ha fatto tutto da sola, si è ribaltata nei pressi del cimitero di sant’Andrea. Per estrarre l’uomo dal veicolo è stato necessario l’intervento dei pompieri di Chiari che hanno dovuto estrarlo: alcuni automobilisti, una volta chiamati i Vigili del fuoco, si erano già fermati a prestare soccorso e ad aiutare a estrarlo dall’abitacolo con degli attrezzi che avevano in macchina.

Sul posto è giunto anche l’assessore alla Sicurezza Pier Italo Bosio, il traffico è invece regolare.

TORNA ALLA HOME

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia Eventi & News