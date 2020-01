Ribaltamento a Pralboino: sirene questa domenica mattina. Coinvolto un veicolo, uscito di strada per cause ancora da accertare.

Aggiornamento delle 12.25

A bordo del mezzo ribaltato c’era una ragazza di 20 anni, soccorsa tempestivamente dalla AAT 118 Brescia. La giovane, nonostante il violento impatto, non ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.

Poco dopo le 11.30 di questa mattina un’auto si è ribaltata lungo la strada provinciale 102.

Sul posto due ambulanze chiamate in codice rosso.

Stando a quanto riportato da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) sarebbe una coinvolta una persona che avrebbe perso il controllo del proprio mezzo.

La missione è tuttora in corso: non si sa ancora nulla si sa sulla dinamica del sinistro e sulle generalità del conducente.

