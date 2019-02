Ribaltamento a Bagnolo Mella: sul posto i soccorsi. Codice rosso in via Borgo, sul posto sta arrivando anche l’elisoccorso.

Due le ambulanze intervenute e i Vigili del fuoco. I soccorritori sono in azione in via Borgo, la strada che da Poncarale porta a Bagnolo Mella. Secondo le prime ricostruzioni si tratta di un ribaltamento dovuto all’eccessiva velocità del veicolo mentre affrontava la curva della strada. L’incidente è avvenuto verso le 13.30 e la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Sembra coinvolta un’unica persona, un uomo di 45 anni residente a Bagnolo Mella, finito nel fosso adiacente la strada assieme alla sua auto: il conducente non sembra però in gravi condizioni.

