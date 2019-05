Ribaltamento a Adro e intossicazione a Desenzano. Pochi gli interventi che hanno visto impegnati i soccorritori stanotte.

Ribaltamento a Adro

La chiamata ai soccorsi è partita verso le 23.30. Un uomo di 38 anni è rimasto coinvolto in un ribaltamento in via Torbiato, a Adro. E’ scattato il codice rosso e sul posto si è precipitata l’ambulanza dei volontari locali con l’automedica oltre alle Forze dell’ordine. E’ stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Intossicazione a Desenzano

Abuso di alcol sul Garda. Codice giallo in via Marconi, a Desenzano, per un 38enne. Sul posto anche i carabinieri e i soccorritori, ma non è stato trasportato.

