Rapina l’edicola-tabaccheria con un coltello da macellaio: “Dammi tutti i soldi o vengo di lì e…”. E’ successo lunedì poco prima delle 7. L’uomo, completamente vestito di nero e con un casco da moto in testa, se ne è andato con 50 euro.

E’ riuscita a mantenere il sangue freddo, nonostante davanti a lei ci fosse “un uomo nero con un coltello da macellaio in mano” che le intimava di consegnargli tutti i soldi che aveva in cassa. Quelli vissuti lunedì mattina da Veronica Bifera, titolare dell’edicola-tabaccheria di via Mattei a Coccaglio, nei pressi dalla rotonda sulla provinciale che porta a Chiari e a Rovato, sono stati attimi di terrore. Ma la donna è riuscita a restare calma e, quando il rapinatore è uscito dal negozio dopo aver arraffato una banconota da cinquanta euro, ha chiamato i carabinieri.

Sono bastati due minuti

E’ successo tutto nel giro di due minuti: la Bifera aveva aperto l’edicola alle 6.30, come al solito. Alle 6.45 la porta del negozio si è aperta ed è entrato un uomo vestito di nero con indosso un casco da motociclista, la visiera abbassata. Si è avvicinato al bancone e ha intimato alla titolare di consegnargli i soldi che aveva in cassa, mostrandole un coltello da macellaio di almeno venti centimetri.

La donna, cercando di restare calma, ha preso cinquanta euro dalla cassa e glieli ha consegnati: “Cosa ti devo dare? Non ho nulla”, ha provato a prendere tempo la donna. “Conto fino a cinque e vengo di lì”, l’ha minacciata il rapinatore col coltellaccio in mano. Ma proprio in quel momento stava entrando una cliente dell’edicola e l’uomo ha subito abbassato l’arma per poi girarsi e uscire. Immediatamente la titolare ha chiamato il 112 e in via Mattei si sono precipitati i carabinieri della Sezione radiomobile di Chiari, cui poi si sono aggiunti i colleghi della Stazione di Cologne, che hanno avviato le indagini.

