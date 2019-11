Il fatto è avvenuto al Cits di Chiari: nei guai anche un ragazzo del 2002.

Rapina impropria in un negozio: in manette due tunisini

Qualche settimana fa i carabinieri della stazione di Chiari, guidata dal comandante Davide D’Aquila, avevano arrestato un uomo per furto. Aveva rubato delle scarpe antinfortunistica molto costose al Cits di Chiari. Questa volta, a finire in manette, sono stati due tunisini: uno, classe 1980, il secondo del 2002. Ma non per furto, bensì per rapina impropria, visto che nel tentativo di scappare hanno ferito una commessa e un commesso. All’arrivo tempestivo dei militari i due hanno opposto anche resistenza. L’arresto di entrambi è stato convalidato: al 39enne il giudice ha disposto l’obbligo di firma in caserma, mentre il 17enne si trova in comunità.

