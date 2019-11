Rapina con il coltello al Minimarket di Bagnolo Mella.

Rapina con il coltello

Ha colpito il Minimarket di via Brenta, puntando a quanto pare sull’effetto sorpresa e anche sul fatto che, nello stesso arco di tempo, l’attenzione era calamitata su un evento che stava «bloccando» il paese (il matrimonio indiano).

Venerdì intorno alle 18.30 si sono vissuti attimi di paura nel Minimarket di via Brenta dove un uomo, armato di coltello, si è fatto consegnare un bottino di circa 600 euro.

E’ entrato nel negozio come un «normale» cliente, passando tra i vari scaffali facendo finta di aver bisogno di qualcosa e così è arrivato poi alla cassa e al momento del pagamento ha tirato fuori il coltello.

Ha agito a volto scoperto, ma per cercare di essere meno rintracciabile, almeno per quanto riguarda la nazionalità, non ha aperto bocca.

Gli è «bastato» puntare il coltello alla cassiera per farsi consegnare i circa 600 euro, per poi dileguarsi.



