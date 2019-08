Rapina al discount DPiù di Chiari. E’ successo nel tardo pomeriggio. Sul posto ci sono i carabinieri e nessuno è rimasto ferito.

Rapina al discount DPiù di Chiari

Attimi concitati e di paura, ma nessuno è rimasto ferito. E’ successo oggi, nel tardo pomeriggio, al discount di via Consorzio Agrario a Chiari. Tre persone di nazionalità straniera si sono intrufolate all’interno del supermercato per trafugare generi alimentari che hanno messo negli zaini. I dipendenti e alcuni clienti hanno notato cosa stava succedendo e hanno bloccato le porte della struttura per evitare che uscissero e hanno chiamato immediatamente i carabinieri. Nel frattempo per cercare di liberarsi, hanno spintonato alcune persone presenti, ma non c’è stato bisogno di assistenza sanitaria per nessuno. Quello che sembrava solo un furto si è dunque trasformato in rapina impropria. All’arrivo delle Forze dell’ordine, giunte immediatamente, nel momento in cui sono state sbloccate le porte, in due sono riusciti a scappare mentre uno è stato fermato.

